Hamza nesër e nis fushatën në Prizren e Dragash

16/12/2025 21:57

Partia Demokratike e Kosovës njofton për agjendën mediale të kandidatit për Kryeministër të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, për nesër.

Hapja zyrtare e fushatës zgjedhore bëhet nëser në orën “17:45 – Prizren, Palestra e sportit “Sezai Surroi””, thuhet në njoftim.

Më pas, tubimi tjetër fillon në “18:45 – Dragash, Shtëpia e Kulturës “Alajdin Xhezairi”, Bresanë”.

PDK fton qytetarët dhe mediat të jenë pjesë e tubimeve.

