Hamza nesër e nis fushatën në Prizren e Dragash
Partia Demokratike e Kosovës njofton për agjendën mediale të kandidatit për Kryeministër të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, për nesër.
Hapja zyrtare e fushatës zgjedhore bëhet nëser në orën “17:45 – Prizren, Palestra e sportit “Sezai Surroi””, thuhet në njoftim.
Më pas, tubimi tjetër fillon në “18:45 – Dragash, Shtëpia e Kulturës “Alajdin Xhezairi”, Bresanë”.
PDK fton qytetarët dhe mediat të jenë pjesë e tubimeve.