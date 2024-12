Hamza: Nëse nuk i rris pagat me 50% në vitin e parë të qeverisjes, nuk rri si kryeministër Kandidati i PDK-së për Kryeministër, Bedri Hamza tha se nëse vjen në pushtet parasheh buxhet prej 17 miliardë euro për katër vjet. Ai tha se këto do të arrihen përmes të hyrave buxhetore. “Dhe këto do të jenë për pagat, unë kam premtu rritjen e pagave , pensioneve, financimin e mallrave dhe shërbimeve, dhe…