Hamza në Uashington takohet me zyrtarë të Administratës Trump – Kurti në Maltë me socialistë
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, në mënyrë të papritur tregoi se gjendet në SHBA, saktësisht në Uashington, transmeton lajmi.net.
Hamza atje u takua me dy zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë: Charles McLaughlin dhe Mark Fleming.
McLaughlin është Ndihmës Special i Presidentit Donald Trump dhe Drejtor i Lartë për Evropën dhe Rusinë në Shtëpinë e Bardhë, pranë Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ndërsa Fleming është Drejtor i Zyrës për Çështjet e Evropës Perëndimore dhe Qendrore në Departamentin e Shtetit.
Në postimin e bërë, Hamza tha se në takim u fol për zhvillimet politike dhe ekonomike, si dhe për nevojën që institucionet e Kosovës të fokusohet në forcimin e marrëdhënieve strategjike me SHBA-në dhe në një agjendë të qartë zhvillimi.
“Në funksion të ruajtjes dhe thellimit të bashkëpunimit me Shtëpinë e Bardhë dhe qeverinë amerikane, sot në Uashington zhvillova një takim me Charles McLaughlin, Ndihmës Special i Presidentit Donald Trump dhe Drejtor i Lartë për Evropën dhe Rusinë në Shtëpinë e Bardhë, pranë Këshillit të Sigurisë Kombëtare, si dhe me Mark Fleming, Drejtor i Zyrës për Çështjet e Evropës Perëndimore dhe Qendrore në Departamentin e Shtetit. Diskutuam për zhvillimet politike dhe ekonomike, si dhe për nevojën që institucionet e Kosovës të fokusohen në forcimin e marrëdhënieve strategjike me SHBA-në dhe në një agjendë të qartë zhvillimi. I sigurova zyrtarët amerikanë se për mua dhe PDK-në, interesi shtetëror është mbi çdo gjë: përqendrim në rritje ekonomike, investime strategjike dhe riparim të plotë të marrëdhënieve me partnerët tanë ndërkombëtarë. Kosova është e bekuar me mbështetjen e popullit dhe qeverisë amerikane. Kjo mbështetje mbetet jetike në rrugëtimin tonë drejt anëtarësimit në NATO dhe BE.”, tha Hamza në postimin e tij.
Në anën tjetër, kundërshtari i Hamzës, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, e la festën e 28 Nëntorit për të shkuar në Maltë.
Lëvizja Vetëvendosje tha se Kurti mori pjesë në Këshillin e Internacionales Socialiste.
Kurti, në afro 5 vite sa ka qenë në pushtet, më të shpeshta i ka pasur vizitat e takimet me socialistët evropianë sesa ato me zyrtarë të qeverisë amerikane.
VV, në njoftimin e lëshuar, tha se Kurti atje e ngriti në qiell qeverinë e tij duke thënë se e luftoi korrupsionin dhe e rriti ekonominë e vendit.
“Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, mori pjesë në Këshillin e Internacionales Socialiste, që u mbajt në Maltë. Punimet e Këshillit nisën me takimin e Presidiumit, ku së bashku me udhëheqës të tjerë progresistë, kryeministra dhe kryetarë të partive socialdemokrate, socialiste e laburiste, u diskutua mbi sfidat globale të paqes e të demokracisë, të drejtësisë sociale e të ndryshimeve klimatike. Përveçse në Presidium, Kryeministri Kurti mbajti edhe një fjalim në vijim të punimeve të Këshillit para delegacioneve pjesëmarrëse, ku ai theksoi rëndësinë e të drejtave të njeriut dhe të sundimit të ligjit. Kryeministri i Kosovës shpjegoi se si në mandatin e tij lufta kundër korrupsionit ka kontribuar në rritjen ekonomike, gjersa politikat sociale të rishpërndarjes e kanë bërë zhvillimin progres gjithëpërfshirës. Në punimet e këtij Këshilli morën pjesë edhe krerë të lartë të qeverive nga vende të ndryshme, përfshirë Kryeministrin e Maltës Robert Abela si nikoqir, si dhe Kryeministrin e Spanjës dhe Kryetarin e IS, Pedro Sánchez, të cilët së bashku me liderë të tjerë progresistë diskutuan mbi dinamikat aktuale globale, sidomos ato në Mesdhe, si dhe rolin e detyrat e Internacionales Socialiste në këtë kontekst. Pjesëmarrja e Kryeministrit Kurti në këtë forum ndërkombëtar thekson angazhimin e Republikës së Kosovës në organizatat progresiste globale dhe rikonfirmon funksionin e saj aktiv në promovimin e paqes, dialogut e të lirisë, të demokracisë, solidaritetit dhe të drejtësisë.”, thuhet në njoftimin e VV-së.
Vlen të theksohet që marrëdhëniet mes Kurtit dhe SHBA-ve nuk kanë qenë të mira, sidomos në vitet e fundit. Gjatë këtij viti, SHBA njoftoi se do ta ndërpresë dialogun strategjik si pasojë e veprimeve të qeverisë në detyrë./lajmi.net/