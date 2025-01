Hamza në Suharekë premton autostradë të re nga Qafa e Duhlës deri në Lipjan për t’i lidhur tri autostradat kryesore

Kandidati i PDK-së për Kryeministër, Bedri Hamza, ka mbajtur sot një tubim me qytetarët e Suharekës.

Hamza u ka treguar qytetarëve për projektet e tij për komunën e Suharekës.

“Suhareka është ndër komunat më kontributdhënëse në buxhetin e Kosovës. Puna juaj e palodhshme i ka ndihmuar gjithmonë Kosovës. Në këtë rrugëtim të madh askush nuk do të lihet pas. Ky qytet dhe e gjithë kjo zonë do të jetë pjesë e rëndësishme e qeverisjes sonë. Diga e Dragaçinës, zona ekonomike e Suharekës, autostrada Duhël–Banullë – këto nuk janë thjesht vetëm projekte. Ne do të ndërtojmë segmentin e lidhjes së tri autostradave, që përfshijnë kyçjen Qafa e Duhlës–Carralevë e Shtime–Lipjan me kyçje në Banullë. Kjo është një nyje strategjike që do të lidhë korridoret rrugore kryesore të Kosovës, përkatësisht Autostradën e Kombit, që na lidh me Shqipërinë, atë “Arbën Xhaferi” që na lidh me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, si dhe autostradën Prishtinë–Gjilan–Dheu i Bardhë, që na lidh me shqiptarët e Luginës së Preshevës”, ka thënë Hamza.