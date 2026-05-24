Hamza mobilizon asamblistët e PDK-së: STOP përçarjes dhe stagnimit, më 7 qershor Kosovës t’ia kthejmë zhvillimin dhe shpresën
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka zhvilluar sot një takim mobilizues me asamblistët dhe kandidatët për kuvende komunale të PDK-së nga mbarë vendi, duke i falënderuar për përkushtimin dhe punën e tyre pranë qytetarëve.
Hamza tha se Kosova po përballet me krizë ekonomike, sociale dhe mungesë perspektive, gjë që po reflektohet drejtpërdrejt në jetën e qytetarëve.
“Qytetarët po përballen me çmime të larta, paga që nuk mjaftojnë dhe pasiguri për të ardhmen. Më e dhimbshmja është largimi i të rinjve, sepse nuk po e shohin perspektivën në Kosovë”, tha ai.
Kreu i PDK-së u bëri thirrje strukturave të partisë për mobilizim maksimal deri më 7 qershor, duke theksuar se ndryshimi fillon nga terreni dhe nga kontakti i drejtpërdrejtë me qytetarët.
“Ky ndryshim kërkon punë, organizim dhe mobilizim. Forca jonë më e madhe jeni ju – njerëzit që kurrë nuk janë larguar nga qytetarët”, u shpreh Hamza.
Ai tha se qytetarët sot kërkojnë seriozitet, stabilitet dhe njerëz që dinë të punojnë, ndërsa shtoi se zgjedhjet e 7 qershorit janë moment vendimtar për t’ia rikthyer Kosovës zhvillimin dhe shpresën.
“Më 7 qershor, bashkë do t’i themi STOP krizës dhe do ta ndryshojmë Kosovën”, deklaroi Hamza.
Ndërkaq, ish-kryetari i PDK-së dhe shefi i shtabit zgjedhor, Memli Krasniqi, tha se fitorja e PDK-së ndërtohet nga puna në terren dhe nga besimi i qytetarëve në secilën komunë të Kosovës.
“Ndryshimi fillon prej lagjes, prej fshatit dhe prej qytetit. Prandaj, secili prej nesh duhet të jetë zëri i shpresës dhe mobilizimit për qytetarët që duan një Kosovë më të mirë”, tha Krasniqi.