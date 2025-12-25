Hamza me thirrje për të zbutur “gjakrat”: Ashpërsimi i gjuhës ka polarizuar shoqërinë dhe ka ndikuar në mosstabilitetin politik

Kandidati i PDK-së për kryeministër, Bedri Hamza ka komentuar gjuhën e ashpër dhe polarizuese që po përdoret në politikën kosovare. Ai ka thënë se gjuha ka qenë mjaft e ashpër në skenën politike, duke polarizuar shoqërinë. Kështu, ka shtuar e duhet gjuha depolarizuese në mënyrë që të ketë efekt të mirë në shoqëri në depolarizim.…

Lajme

25/12/2025 21:11

Kandidati i PDK-së për kryeministër, Bedri Hamza ka komentuar gjuhën e ashpër dhe polarizuese që po përdoret në politikën kosovare.

Ai ka thënë se gjuha ka qenë mjaft e ashpër në skenën politike, duke polarizuar shoqërinë.

Kështu, ka shtuar e duhet gjuha depolarizuese në mënyrë që të ketë efekt të mirë në shoqëri në depolarizim.

“Mendoj që është mirë që gjuha me qenë depolarizuese, sepse ashpërimi i gjuhës ka ndikuar në polarizimin e shoqërisë, dhe kjo ka ndikuar në mos stabilitet politik”, ka thënë ai në t7.

Artikuj të ngjashëm

December 25, 2025

A është zbutur VV-ja këto dy javët e fundit? Abdixhiku: Është...

Lajme të fundit

A është zbutur VV-ja këto dy javët e...

Familja e Thaçit ngushëllon Familjen Mustafa për vdekjen...

Doarsa Kica-Xhelili “shpërthen” në të qeshura në emision...

Parashikim nga Shenoll Muharremi: LVV nuk ka shanse për qeveri pas 28 dhjetorit