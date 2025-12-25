Hamza: LVV premtoi çkapje të shtetit, por e ka kapur atë
Kandidati i PDK-së për kryeministër, Bedri Hamza, ka qenë i ftuar në emisionin “Pressing” të T7, ku kritikoi Lëvizjen Vetëvendosje për menaxhimin e institucioneve shtetërore. Ai tha se sot kriteri kryesor për të gjetur punë është bërë libreza partiake e LVV-së, transmeton lajmi.net. “Vendosja e njerëzve nëpër institucionet, njerëzit kanë drejtë me votu cilëndo parti…
Lajme
Kandidati i PDK-së për kryeministër, Bedri Hamza, ka qenë i ftuar në emisionin “Pressing” të T7, ku kritikoi Lëvizjen Vetëvendosje për menaxhimin e institucioneve shtetërore.
Ai tha se sot kriteri kryesor për të gjetur punë është bërë libreza partiake e LVV-së, transmeton lajmi.net.
“Vendosja e njerëzve nëpër institucionet, njerëzit kanë drejtë me votu cilëndo parti politike sipas bindjes tyre, nuk do thotë ndërrojnë partitë politike në qeveri e ti duhet me i ndrru shërbyesit civilë. Kanë fol për çkapje të shtetit, këta e kanë tregu të kundërtën kapjen. E kanë sjellë punën që libreza me qenë kriteri kryesor për me gjetë një vend pune”, tha Hamza.
Ai theksoi se praktika e LVV-së ka ndryshuar mënyrën tradicionale të punësimit në institucionet publike dhe ka bërë që politika partiake të jetë vendimtare për mundësitë e punës./lajmi.net/