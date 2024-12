Hamza: Lista e PDK-së do të jetë fituese, rreth 60% garojnë për herë të parë Kandidati për kryeministër nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza ka folur për listën e kësaj partie me kandidatët për deputetë, për të cilën tha se do të jetë fituese. Hamza tha se lista është hartuar në bazë të disa kritereve dhe standardeve, ku njëra nga to, sipas tij, ka qenë që…