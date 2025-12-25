Hamza: Kosova është storje suksesi, por vitet e fundit ka pasur një keqqeverisje

Kandidati për kryeministër nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza është shprehur se për 25 vjet,  Kosova ka pasur shumë arritje. Ai në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova tha se Kosova nuk është shtet i dështuar, por është storje suksesi. Mirëpo, Hamza u shpreh se viteve të fundit vendi ka pasur…

Lajme

25/12/2025 18:06

Kandidati për kryeministër nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza është shprehur se për 25 vjet,  Kosova ka pasur shumë arritje.

Ai në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova tha se Kosova nuk është shtet i dështuar, por është storje suksesi.

Mirëpo, Hamza u shpreh se viteve të fundit vendi ka pasur një keqqeverisje.

“Për 25 vjet në Kosovë ka shumë arritje. Kosova nuk është shtet i dështuar, Kosova është storje e suksesit, po viteve të fundit ka pasur një keqqeverisje, mirëpo nëse e shikojmë zhvillimin e Kosovës dhe i krahasojmë me vendet e regjionit, Kosova ka ecur. Ne kemi filluar jo nga zero, kemi filluar nga minus, edhe si shtet edhe si familje”, u shpreh ai.

Artikuj të ngjashëm

December 25, 2025

Aksident në rrugën Mitrovicë-Prishtinë, përfshihen dy vetura – lëndohen tre persona...

Lajme të fundit

Aksident në rrugën Mitrovicë-Prishtinë, përfshihen dy vetura –...

Krishtlindje nën alarm në Itali/ Paralajmërohet mot i...

Abdixhiku: Familja nuk është barrë për buxhetin; është...

Sulm i dyshuar terrorist në Suedi, raportohet për...