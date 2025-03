Hamza i përgjigjet Abdixhikut: Jemi të hapur për diskutime

Kandidati për kryeministër nga radhët e PDK-së, Bedri Hamza ka thënë se me Vetëvendosjen nuk shohim pika takimi.

Ndërkaq është shprehur se programi i PDK-së dhe ai i LDK-së kanë ngjashmëri dhe është lehtë të harmonizohen.

“Ne e kemi bërë të qartë, nuk mund të qeverisim bashkë, për shkak të dallimeve që i kemi. Ka pasur dallime edhe në të kaluarën, edhe sot ka dallime edhe në mes partive që janë në opozitë, por janë dallime të cilat mund të harmonizohen”.

“Nëse e marrim edhe e shikojmë programin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka dallime, por kanë edhe ngjashmëri dhe është shumë më lehtë me u harmonizu këto programe dhe me i zbatu edhe Partia Demokratike premtimet e veta elektorale, edhe Lidhja Demokratike premtimet e veta elektorale dhe partitë tjera. Me Vetëvendosjen nuk shohim pika takimi”, u shpreh ai në Klankosova.