Hamza flet për vështirësitë e qytetarëve pas vërshimeve në Mitrovicë Komuna të shumta të vendit janë përballur me vërshime, e të cilat shkaktuan dëme të mëdha në shtëpi, apartamente e biznese të ndryshme. Në lidhje me këtë, kryetari i Mitrovicës Bedri Hamza tha se tash e disa ditë qytetarët e Mitrovicës janë përballur me vërshime të cilat kanë shkaktuar një situatë të rëndë e cila…