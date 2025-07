Hamza dhe Tahiri njoftojnë përfundimin e projekteve në dy rrugë të rëndësishme: Mitrovica do të vazhdojë të ndërtojë, të nderojë dhe së bashku me qytetarët të ecë përpara Kryetari i Komunës së Mitrovicës Jugore, Bedri Hamza, ka njoftuar për përfundimin e dy projekteve infrastrukturore të rëndësishme në qytet – rregullimin e plotë të rrugëve “Bislim Bajgora” dhe “Agim Ramadani”. Në një postim të publikuar bashkë me një video nga terreni, Hamza tha se këto rrugë kishin mbetur të harruara për shumë vite dhe…