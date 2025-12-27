Hamza bashkë me PDK-në shkojnë për ngushëllime në familjen Salih Mustafës
Kryetari i PDK, njëherit kandidati për Kryeministër, Bedri Hamza ka qenë për ngushëllime në familjen Mustafa për shprehur ngushëllime me rastin e ndarjes nga jeta e Jahja Mustafës, babait të Salih Mustafës – Cali.
Hmaza ka shprehur solidaritetin dhe mbështetjen e PDKs-ë për familjen Maustafa.
“Kryetari i PDK-së dhe kandidati për kryeministër, Bedri Hamza, i shoqëruar nga shefi i Shtabit Qendror Zgjedhor, Memli Krasniqi, sekretarja e përgjithshme Vlora Çitaku, zyrtarë të partisë dhe kandidatë për deputetë, sot ka qenë për ngushëllime në familjen Mustafa, për të shprehur ngushëllimet më të sinqerta me rastin e ndarjes nga jeta të Jahja Mustafës, babait të Salih Mustafës. Në këto momente të rënda, kryetari Hamza shprehu solidaritetin dhe mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës për familjen Mustafa, duke ndarë dhimbjen për humbjen e më të dashurit të tyre”, shkruhet në njoftimin e PDK-së.