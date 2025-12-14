Hamza: Asnjë luftëtar i lirisë nuk do të jetë kurrë vetëm, as sot, as nesër, as në Hagë

14/12/2025 20:57

Kandidati i PDK-së për kryeministër, Bedri Hamza, në një tubim para të pranishmëve deklaroi; “Asnjë luftëtar i lirisë nuk do të jetë kurrë vetëm, as sot, as nesër, as në Hagë”.

Ai tha se e pret me padurim kthimin e ish-krerëve të UÇK-së nga Haga, duke potencuar; “Bashkë për UÇK-në. Përpara për Kosovën”.

Ai iu ka premtuar veteranëve rritje të pensioneve.

