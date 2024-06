Hamiti për marrëveshjet e Kurtit: Asociacioni i Qeverisë është Zajednicë plus edhe plus Anëtari i Kryesisë së LDK-së, Muhamet Hamiti, është shprehur optimist për rezultatin e kësaj LDK në zgjedhjet e ardhshme. Ai beson se LDK-ja do t`i fitojë zgjedhjet e reja. Në një intervistë për Tëvë1, ai ka thënë se dëmet që i ka bërë Qeveria Kurti do të jetë vështirë të riparohen. “Besoj që LDK-ja do t’i fitojë…