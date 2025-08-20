Hamiti për Gërvallën: Rugovistët e VV-së janë dezertorët e partisë së Ibrahim Rugovës, Kurti e quante kolaboracionist
Zyrtari i LDK-së, Muhamet Hamiti, ka dhënë një koment për propozimin e Donika Gërvalles për kryetare të Kuvendit. Ai tha se “Rugovistët e VV-së janë dezertorët e LDK-së, partisë së Ibrahim Rugovës, të cilin VV-ja e Albin Kurtit e quante kolaboracionist në janar të vitit 2006”, ka shkruar Hamiti në Facebook. Kjo deklaratë e Hamitit…
Lajme
Zyrtari i LDK-së, Muhamet Hamiti, ka dhënë një koment për propozimin e Donika Gërvalles për kryetare të Kuvendit.
Ai tha se “Rugovistët e VV-së janë dezertorët e LDK-së, partisë së Ibrahim Rugovës, të cilin VV-ja e Albin Kurtit e quante kolaboracionist në janar të vitit 2006”, ka shkruar Hamiti në Facebook.
Kjo deklaratë e Hamitit vjen pasi disa zyrtarë të subjektit “Guxo” thanë se “janë më rugovista se shumë në LDK” .