Hamiti për Gërvallën: Rugovistët e VV-së janë dezertorët e partisë së Ibrahim Rugovës, Kurti e quante kolaboracionist

20/08/2025 22:42

Zyrtari i LDK-së, Muhamet Hamiti, ka dhënë një koment për propozimin e Donika Gërvalles për kryetare të Kuvendit.

Ai tha se “Rugovistët e VV-së janë dezertorët e LDK-së, partisë së Ibrahim Rugovës, të cilin VV-ja e Albin Kurtit e quante kolaboracionist në janar të vitit 2006”, ka shkruar Hamiti në Facebook.

Kjo deklaratë e Hamitit vjen pasi disa zyrtarë të subjektit “Guxo” thanë se “janë më rugovista se shumë në LDK” .

August 20, 2025

