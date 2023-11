Hamiti për draft-statutin: Djalli fshihet në detaje, pse në preambulë është referenca në Rezolutën 1244?

Anëtari i Kryesisë së LDK, Muhamet Hamiti e ka kritikuar për mostransparencë rreth draft-statutit të Asociacionit, kryeministrin Albin Kurti.

Hamiti ka thënë se fakti që draft-statuti nuk është publikuar në ‘vija të holla’, lë të nënkuptohet se djalli fshihet në detaje, transmeton lajmi.net.

“As propaganda se drafti është në përputhje me ‘germën’ e Kushtetutës nuk mjafton. E ka thënë vetë Kurti se draft-statuti është shkruar me kujdes ndaj germës së Kushtetutës më shumë sesa ndaj frymës së saj. Edhe të vetëve në ‘vija ta trasha’ ua ka shpalosur draftin, siç e ka thënë publikisht Ministresha e Drejtësisë. Pse jo në vija të holla? Sepse aty fshihet djalli, siç thuhet proverbialisht: the devil is in the details”, ka shkruar Hamiti.

Duke i komentuar disa drafte që kanë qarkulluar nëpër media, ai ka pyetur se çfarë kërkon referenca në rezolutën 1244.

“Kujt i duhet, dhe pse, referenca në Rezolutën 1244 të OKB-së te preambula e Statutit? Shtetit të Kosovës jo”, ka pyetur ai.