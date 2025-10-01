Hamiti: Në kohën kur punët e Kosovës po shkojnë keq e më keq, pushtetarët flasin për suksese
Anëtari i Kryesisë së LDK-së, Muhamet Hamiti, ka vlerësuar se Kosova ka shënuar rënie në cilësinë e marrëdhënieve me BE-në dhe me SHBA-të në vitet e fundit. Ai ka bërë me dije se gjatë kohës kur politika e jashtme udhëhiqet presidente Vjosa Osmanin, kryeministër Albin Kurtin dhe kryediplomatja Donika Gërvalla-Schëarzin, Kosova është futur nën sanksione…
Ai ka bërë me dije se gjatë kohës kur politika e jashtme udhëhiqet presidente Vjosa Osmanin, kryeministër Albin Kurtin dhe kryediplomatja Donika Gërvalla-Schëarzin, Kosova është futur nën sanksione të BE-së dhe ShBA-së.
Në profilin e tij në “Facebook”, Hamiti ka treguar pasojat e këtyre sanksioneve.
“Në Kosovë nuk ka funksionim kushtetues të institucioneve. Ndërkohë, gjendja sociale dhe ekonomike në Kosovë është përkeqësuar. Kostoja e jetës është bërë e papërballueshme për shumëkë në vendin tonë. Korrupsioni qeveritar ka marrë hov të pandalshëm. Në kohën kur punët e Kosovës po shkojnë keq e më keq, pushtetarët flasin për suksese. Suksesi i vetëm i tyre është se ende janë në pushtet”, ka shkruar ai.