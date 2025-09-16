Hamiti: Ndryshimin po e gëzojnë pushtetarët dhe po e vuajnë qytetarët
Anëtari i Kryesisë së LDK-së, Muhamet Hamiti, e ka kritikuar Qeverinë Kurti për sanksionet e BE-së dhe ShBA-së. Ai ka ironizuar duke thënë se ndryshimi me VV-në ka ndodhur. Në profilin e tij në “Facebook”, Hamiti ka shkruar se ndryshimin në këtë qeveria po e gëzojnë pushtetarët dhe po e vuajnë qytetarët. “Ndryshimi ka ndodhur!…
Lajme
Anëtari i Kryesisë së LDK-së, Muhamet Hamiti, e ka kritikuar Qeverinë Kurti për sanksionet e BE-së dhe ShBA-së.
Ai ka ironizuar duke thënë se ndryshimi me VV-në ka ndodhur.
Në profilin e tij në “Facebook”, Hamiti ka shkruar se ndryshimin në këtë qeveria po e gëzojnë pushtetarët dhe po e vuajnë qytetarët.
“Ndryshimi ka ndodhur! Kosova është nën sanksione të BE-së dhe të SHBA-ve për herë të parë në historinë e vet. VV-ja me satelitët dhe përkrahësit e vet besnikë vetëvendosën dhe guxuan për këtë alternativë – NDRYSHIMIN. Ndryshimin po e gëzojnë pushtetarët dhe po e vuajnë qytetarët e Kosovës”, ka shkruar Hamiti.