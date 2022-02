Përmes një postimi në Facebook, Hamiti thotë se ekonomia e tregut e mund propagandën.

“Propaganda: socializëm. Realiteti: ekonomi e tregut. Nuk ka pajtim ndërmjet të dyjave. Ndeshja është e paevitueshme. Propagandës i del boja, në fund të fundit. Ekonomia e tregut triumfon.

“There is no such a thing as a free lunch. Someone has got to pay for it’”, shkroi Hamiti.

Kujtojmë se rritja e çmimit të rrymës ngjalli reagime të shumta nga qytetarët, opozita dhe shoqëria civile.