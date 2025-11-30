Hamiti ironizon Qeverinë Kurti: Përgjegjësia vlen gjithmonë… përveç kur VV është në pushtet
Profesori Muhamet Hamiti ka reaguar me një koment të shkurtër, por mjaft thumbues, ndaj mënyrës se si sipas tij, Qeveria Kurti i shmanget përgjegjësisë për gjendjen në vend. Ai ironizon se në çdo situatë normale, qeveria është përgjegjëse për menaxhimin e shtetit, përveç kur në pushtet është Vetëvendosja.
Sipas Hamitit, në logjikën e VV-së, pavarësisht dështimeve të theksuara të Qeverisë, fajin duhet ta mbajë opozita. Ai thotë se kjo qasje përpiqet të zhvendosë vëmendjen nga problemet reale te akuzat politike, duke krijuar një narrativë ku Qeveria paraqitet si “e pafajshme”, ndërsa opozita si pengesë.
Përmes këtij ironizimi, profesori thekson se një Qeveri që merr pushtetin me premtime të mëdha duhet të mbajë edhe përgjegjësinë për rezultatet jo t’i kërkojë fajtorët diku tjetër.