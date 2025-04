Hamiti i LDK-së: Askush që ka sulmuar Kuvendin nuk do të duhej të propozohej as të zgjidhje kryeparlamentar Anëtari i Kryesisë së LDK-së, Muhamet Hamiti, duke komentuar propozimin e Vetëvendosjes për Albulena Haxhiun kryeparlamentare, tha se askush nga ata që kanë sulmuar Kuvendin nuk do të duhej as të propozohej as të zgjidhej. “Askush nga kontigjenti i njerëzve që e kanë sulmuar Kuvendin, institucionin ligjvënës të Kosovës, nuk do të duhej as të…