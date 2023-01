Hamilton për rregullat nga FIA: Nëse nuk mund të mbroj të drejtat e mia, më mirë të mos kandidoj

Britanikut nuk i pëlqen ndalimi i ri i FIA-s për sezonin 2023.

Lewis Hamilton ka treguar kundërshtimin e tij ndaj rregullit të ri të FIA-s që ndalon nga ky sezon veshjen e rrobave apo simboleve me motive politike apo sociale, veçanërisht komente politike, fetare apo personale nëse nuk janë rënë dakord më parë.

Diçka që shtatë herë kampioni, së bashku me Sebastian Vettel, e ka bërë gjerësisht sezonet e fundit, veçanërisht me ‘Black Live Matters’, por edhe kundër abuzimit të policisë, lirisë seksuale apo pabarazisë së grave në disa vende.

“2020 pati një ndikim të madh personalisht. Ndihem i fuqizuar të ngrihem dhe të flas hapur për çdo çështje. Pavarësisht nga rezultati, e di që gjërat gjithmonë duhet të thuhen dhe të bëhen, sepse shumë njerëz po vuajnë”, tha ai në një intervistë me ‘New York Times’.

“Nëse nuk mund të mbroj të drejtat e njeriut dhe nuk mund të vazhdoj me atë që kam bërë këto vite, më mirë të mos kandidoj më”, thotë ai, duke i hedhur një dozë FIA-s së re të drejtuar nga Ben Sulayem.

“Ka ende shumë pengesa për të kapërcyer. Shpresoj se nuk do të jetë kështu për shumë kohë, por është e trishtueshme të shohësh se këto gjëra ekzistojnë ende sot. Nëse nuk mund të bëj biseda me njerëz, nëse nuk mundem të flasin për tema të tilla delikate… nuk do të kenë ndikimin që duhet të kenë. Prandaj, organizatat që mund ta ndryshojnë nuk do t’i kushtojnë energjitë e tyre për ta përmirësuar atë”, mbyll ai./Lajmi.net/