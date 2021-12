Hamilton: Ishte tepër e vështirë

Hamilton në një garë shumë të ‘nxehtë’ arriti të mposht rivalin holandez të Red Bull, Max Verstappen në fundin e ndeshjes, transmeton lajmi.net.

Pas fitores, Hamilton e cilësoi këtë si një sfidë shumë të vështirë.

“Kam bërë gara për një kohë të gjatë, por ishte tepër e vështirë! U përpoqa të jem sa më i ashpër dhe sa më i ndjeshëm atje, me gjithë përvojën time ndër vite… Sa e vështirë, por ne ngulmuam si ekip”, tha ai.

LEWIS: "I've been racing a long time, but that was incredibly tough! I tried to be as tough and as sensible as I could out there, with all my experience over the years… It as difficult, but we persevered as a team"#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/chzxvXuiaW

— Formula 1 (@F1) December 5, 2021