Hamilton i hapur për të rinovuar me Mercedes: Jam akoma në mision, nuk jam i gatshëm të dorëzohem Lewis Hamilton planifikon të jetë në garat e Formula 1 edhe për disa vite. Ylli britanik i F1, Lewis Hamilton, tashmë shtatë herë kampion botëror, do të synojë titullin rekord, atë numër tetë. I pyetur për rinovimin e mundshëm me Mercedes, piloti e ka pranuar se e ka menduar një gjë të tillë. “Do të…