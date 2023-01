Hamilton ende nuk ka filluar negociatat për rinovim me Mercedes Lewis Hamilton ende nuk ka rinovuar me ekipin e tij, Mercedes. Piloti britanik ka kontratë me Mercedes deri në vitin 2023 dhe rinovimi ende nuk ka ndodhur. -Advertisenent- Sipas raportimit të ‘Sky Sports’, Hamilton ende nuk ka filluar negociatat për kontratën me Mercedes, përcjell lajmi.net. Pavarësisht raporteve të përhapura, ai ende nuk ka filluar negociatat…