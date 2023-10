Hamasi vazhdon barbarinë mbi Izraelin: Lëshon mbi 100 raketa – Qindra të vrarë dhe mijëra të plagosur

Sipas disa publikimeve thuhet se numri i raketave me të cilat është sulmuar Izraeli është 150.

Lansim i raketave nga lokacionet e urbanizuara në Gaza drejt Tel Aviv tani.

Ndërsa sa i përket pasojave që ka pasur sulmi terrorist, ato janë mjaftë të mëdha. Janë 150 izraelitë të vdekur, rreth 1 mijë të plagosur me nevojë të hospitalizimit.

Po ashtu është konfirmuar nga ushtria izraelite se Hamas ka pengje izraelite, megjithëse numri i tyre s’është konfirmuar.

Insane Footage showing 100s of Rockets being launched by Hamas in the Gaza Strip towards Tel Aviv. pic.twitter.com/ueM1NbBrfh

— OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023