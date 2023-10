Hamasi i terrorizoi me raketa – Gjenerali izraelit: Hapët dyert e ferrit në Gaza, do ta paguani

Gjenerali izraelit, Ghasan Alyan, i është drejtuar grupit terrorist të Hamas’it me një mesazh pasi këta të fundit sulmuan Izraelin duke lënë dhjetëra të vdekur e qindra të plagur.

Alyan në mesazhin e tij ka thënë se Hamas ka hapur dyert e ferrit në Gaza dhe se të njëjtit do të japin llogari për veprimet e tyre.

Mëngjesin e sotëm Izraeli u trondit nga raketat masive që u lëshuan nga Hamasi prej Rripit të Gazës.

Raportohët për qindra të vrarë dhe mijëra të plagosur ushtarë e civilë më së shumti nga radhët e izraelitëve.

Coordinator of Government Activities in the Territories, Major General Ghasan Alyan, declares in a message to the Hamas leadership and to the people of the Gaza Strip: pic.twitter.com/GHnvLRo3X6

— COGAT (@cogatonline) October 7, 2023