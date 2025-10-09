Hamas shpall fundin e luftës në Rripin e Gazës

Lideri i dëbuar i Hamasit nga Gaza, Khalil Al-Hayya, deklaroi sonte se lufta ka përfunduar dhe se fillon një armëpushim i përhershëm. Ai theksoi se marrëveshja përfshin: Hapjen e kalimit Rafah në të dy drejtimet; Lirimin e të gjitha grave dhe fëmijëve palestinezë nga burgjet izraelite; Garanci nga SHBA, ndërmjetës arabë dhe Turqia se lufta…

Bota

09/10/2025 23:22

Lideri i dëbuar i Hamasit nga Gaza, Khalil Al-Hayya, deklaroi sonte se lufta ka përfunduar dhe se fillon një armëpushim i përhershëm.

Ai theksoi se marrëveshja përfshin:

Hapjen e kalimit Rafah në të dy drejtimet;

Lirimin e të gjitha grave dhe fëmijëve palestinezë nga burgjet izraelite;

Garanci nga SHBA, ndërmjetës arabë dhe Turqia se lufta në Gaza ka përfunduar përfundimisht.

Megjithatë, ndërkohë, një zyrtar i lartë i Hamasit, Osama Hamdan, deklaroi nga Egjipti se “asnjë palestinez nuk pranon çarmatim” dhe se palestinezëve u nevojitet “armë dhe rezistencë.”

Deklarata e tij bie ndesh me planin e paqes të presidentit amerikan Donald Trump, i cili parashikon çarmatosjen e Hamasit, si dhe me deklaratat e përfaqësuesve të tjerë të lëvizjes palestineze.

Aktualisht, është në zhvillim një mbledhje e Qeverisë izraelite, ku pritet të ratifikohet marrëveshja për armëpushim mes Izraelit dhe Hamasit, ndërsa ushtria izraelite njoftoi se ende po kryen operacione në terren.

Lajme të fundit

Uran Ismaili: Një gjë sonte u bë e...

E premte me diell dhe vranësira

Pas tre vitesh nga Big Brother VIP, Efi...

Skuadra e njohur nga La Liga interesohet për Medon Berishën