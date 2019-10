‘Ham Squad’ drejt një rikthimi

Kujtojmë se vite më parë Buta, Singullar dhe disa rep-artistë të tjerë të njohur si ‘Ham Squad’ i dhanë një ngjyrë tjetër ‘trapit’ shqiptar, shkruan lajmi.net.

Pas një ndarje, duket se grupi është drejt një rikthimi të paktën këtë na shtynë ta besojmë Buta me postimet e fundit të bëra në Instagram, ku ndau disa imazhe me Singullarin me të cilin tani janë të pranishëm edhe në dasmën e BigBan.

Kujtojmë një nga hitet e ‘Ham Squad’ që vazhdon të dëgjohet edhe sot përkundër faktit se është publikuar vite më parë është kënga ‘Tu u cill me kllik’. /Lajmi.net/