Haller vendos rekord historik në Ligën e Kampionëve

Qendërsulmuesi ka shënuar gol ndaj Sporting, duke u treguar i saktë nga pika e bardhë, pas vetëm 11 minutave lojë, shkruan lajmi.net.

Me këtë gol, Haller është bërë futbollisti i parë që shënon në secilen prej gjashtë ndeshjeve në fazën grupore të Ligës së Kampionëve.

Sébastien Haller is the first player in Champions League history to score in each of his first six appearances in the competition.

