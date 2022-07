Haller diagnostikohet me tumor malinj – mungon disa muaj Sebastian Haller është diagnostikuar me tumor malinj dhe do të mungojë disa muaj. Këtë e konfirmoi vetë klubi, përmes një njoftimi, transmeton lajmi.net. E gjitha kjo ndodhi tri ditë pas operimit që iu nënshtrua lojtari. Siç dihet, tumoret malinje janë kancerogjene dhe të përhapshme, ndryshe nga ata të natyrës beninje që, sigurisht, janë më lehtë…