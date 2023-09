Hallakama me tekstet shkollore: Të enjten seancë e jashtëzakonshme e Kuvendit

Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila, ka bërë të ditur se të enjten Kuvendi do të mbajë seancë të jashtëzakonshme për tekstet shkollore.

Ajo pas mbledhjes së Kryesisë shtoi se me fillim prej orës 10:00 do të mbahet seancë e rregullt. Përderisa interpelanca e kryeministrit Kurtit për rastin e ambasadorit Martin Berishaj është shtyrë për afat të pacaktuar.

Kur foli për mbarëvajtjen e sesionit vjeshtor, ajo tha se pret që opozita të angazhohet maksimalisht.

“Në ora 10:00 do të kemi seancë të rregullt. Me 14 shtator mbahet seanca e radhës, në orën 14:00. Në këtë seancë do të diskutohet për situatën me libra”.“Interpelanca për ambasadorin Martin Berisha, është shtyrë për një kohë tjetër, në koordinim me Zyrën e Kryeministrit dhe deputetët e PDK-së”, tha ajo, raporton EO.“Presim një sesion të mbarë vjeshtor. Natyrisht që opozita ka format e saj, por ne presim angazhim maksimal”. EkonomiaOnline.