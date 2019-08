Haliti tregon se çfarë do të bënte PDK-ja po të mbetej në opozitë

Xhavit Haliti nga Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se është i sigurt që PDK-ja fiton në zgjedhje, por edhe sikur të dalë në opozitë, atëherë opozitarizimin do ta bëjë në institucione dhe jo në rrugë.

“Le t’i mbajnë ata vijat e kuqe. Unë mendoj që ne do të fitojmë, por edhe nëse mbesim në opozitë do ta mbështesim qeverinë e ardhshme për interesin e shtetit. Opozitën do ta bëjmë në institucione dhe jo në rrugë”, ka thënë Haliti në televizionin publik.

Ai ka thënë se përveç kryetarit të PDK-së, Kadri Veseli, që thotë se do ta luftojë korrupsionin, të gjithë kandidatët tjerë për kryeministër të partive tjera thonë se “do ta qesin PDK-në në opozitë”, çka sipas tij, “një gjë e tillë nuk është e kuptueshme”.