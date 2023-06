Haliti: Rrëmbimi i policëve është bërë me urdhër të Vuçiqit Deputeti i Pasrtisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti ka folur së fundmi për situatën në veri të vendit, me ç’rast ka thënë se atje janë krijuar tri grupe që nuk janë të kordinuara me njëra-tjetrën, por të kordinuara me një qendër, “e cila është krijuar në qendër operative që është krijuar dhe funksionon në Kralevë”.…