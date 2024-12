Haliti: Radojiçiqi nga Kopaoniku me telefon dha urdhër për sulmin terrorist në Ibër-Lepenc

Deputeti i PDK-së, Xhavit Haliti, ka dhënë detaje të pathëna rreth sulmit terrorist në kanalin e ujit të Ibër-Lepencit në fshatin Varagë të Zubin Potokut.

Haliti thotë se sulmi është organizuar nën komandën e kryeterroristit Millan Radojiçiq.

Madje, ai deklaroi se Radojiçiq në natën kritike të 29 nëntorit kur ndodhi sulmi terrorist gjatë tërë ditës nga Kopaoniku “ka qenë me telefon në vesh” duke e komanduar organizimin e sulmit.

Haliti dha edhe detaje të padeklaruara më parë rreth eksplozivit që dëmtoi kanalin kryesor të ujit, duke dëmtuar infrastrukturën kritike.

“Eksplozivi ka qenë plastik, prodhim serb, fitili ka qenë plastik që nuk depërton në ujë në atë, prodhim serb. Fitili ka qenë 25-30 metra i gjatë se kur është ndezë me pas hapësirë kohore për me ikë ata nga vendi i ngjarjes. Eksplozivi është vendos me mençuri… është vendosur në ujë për me ia hup fuqinë krismës, për mos me u dëgjua shumë jashtë territorit”.

“Në krye të këtij aksionit ka qenë Radojiçiqi. Tërë ditën, pak para shpërthimit dhe pas shpërthimit ka qenë në Kopaonik me telefon në vesh. Nuk flas pa informacione. Ata që po rrehin gjoks në veri, pas kësaj ngjarje duhet me jep llogari. Është sulm i planifikuar nga profesionistë, është akt tepër i rëndë… kam informacione që ndërkombëtarët janë duke e hulumtuar shumë”, deklaroi Haliti në studion e emisionit “Info Nata” në Tëvë1.

Lidhur me sulmin, Haliti thotë se kanë dështuar AKI-ja, Policia e Kosovës dhe FSK-ja. Sipas tij, këto tri hallka është dashur që ta parandalojnë një sulm të tillë.

“Ajo që kisha me quajtur unë dështim është dështimi i shërbimeve të inteligjencës të Kosovës, Policisë, FSK-së dhe AKI-së, të cilët nuk kanë arrit me marrë vesh paraprakisht se për atë punë janë – me parandalu, jo me i informu institucionet për me vepru. Sulmi është bërë i organizuar nga Serbia, nga strukturat kriminale dhe terroriste, sepse qëllimi i tyre ka qenë veprim për me i lënë njerëzit pa ujë, pa drita – ky është krim lufte. Ata që e kanë sponsorizuar dhe që e kanë futur do të duhej… edhe Haga madje me u marrë me këtë çështje”, deklaroi ai.

Ndërkaq, pas sulmit terrorist, i cili është dënuar nga ndërkombëtarët, Policia e Kosovës ka realizuar bastisje ku kanë konfiskuar armatim, e municion në zonën e Zubin Potokut e Zveçanit