Haliti pranon në Prizren flamurin e UÇK-së: Amanet lirie e shenjë sakrifice

17/12/2025 21:48

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet, Xhavit Haliti sot hapjen e fushatës së kësaj partie në Prizren, ka pranuar një flamur të UÇK-së.

Ai këtë moment e ka publikuar në Facebook, duke thënë se është amanet lirie, shenjë sacrifice dhe siç u shpreh, nder i përjetshëm i Kosovës.

“Flamurin e UÇK-së e pranova në tubimin e PDK-së në Prizren, me shumë krenari dhe emocion, si amanet lirie, si shenjë sakrifice, si nder i përjetshëm i Kosovës”, ka shkruar Haliti.

