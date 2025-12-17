Haliti pranon në Prizren flamurin e UÇK-së: Amanet lirie e shenjë sakrifice
Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet, Xhavit Haliti sot hapjen e fushatës së kësaj partie në Prizren, ka pranuar një flamur të UÇK-së. Ai këtë moment e ka publikuar në Facebook, duke thënë se është amanet lirie, shenjë sacrifice dhe siç u shpreh, nder i përjetshëm i Kosovës. “Flamurin e UÇK-së e pranova…
Lajme
Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet, Xhavit Haliti sot hapjen e fushatës së kësaj partie në Prizren, ka pranuar një flamur të UÇK-së.
Ai këtë moment e ka publikuar në Facebook, duke thënë se është amanet lirie, shenjë sacrifice dhe siç u shpreh, nder i përjetshëm i Kosovës.
“Flamurin e UÇK-së e pranova në tubimin e PDK-së në Prizren, me shumë krenari dhe emocion, si amanet lirie, si shenjë sakrifice, si nder i përjetshëm i Kosovës”, ka shkruar Haliti.