Haliti për terroristët në Banjskë: U lejuan të ikin, po të vriteshin të paarmatosur do hapej proces në Hagë Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Xhavit Haliti, ka thënë se është vepruar mirë që janë lënë të largohen terroristët nga Banjska më 24 shtator të vitit të kaluar. Haliti tha se nëse Kosova do t’i vriste të gjithë nuk do të fitonte asgjë. Sipas tij, vetëm do të hapej një proces i ri…