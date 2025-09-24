Haliti: Në nëntor është planifikuar të vijë i deleguari i Trumpit për të negociuar marrëveshjen me Serbinë
Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës për shumë legjislatura, Xhavit Haliti, ka thënë se bllokada e krijuar pas zgjedhjeve është dobësi e të gjitha grupeve parlamentareve dhe organeve drejtuese të partive të tyre.
Moskrijimi i organit kryesor, shërbyes i qytetarëve të Kosovës, sipas Halitit është një aventurë politike që nuk do të duhej të ndodhte.
Ky veprim, sipas Halitit, lidhet me sfidën që Kurti dëshiron t’ua bëjë partive politike, por edhe siç thotë ai, strategjisë së presidentit Trump, që ka të bëjë me zgjidhjen e problemit të negociatave dhe vendosjes së paqes mes Kosovës dhe Serbisë.
“Siç dihet, në nëntor është planifikuar të vij i deleguari special i presidentit të SHBA-së, në Kosovë e Serbi për të negociuar marrëveshjen, por Kurti përmes moskrijimit të koalicionit dëshiron ta prolongojë fillimin e negociatave, prandaj sipas të gjitha gjasave dhe sipas mendimit tim, deri në fund të nëntorit s’do të ketë qeveri, e pastaj është e mundshme që të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme”, ka thënë Haliti për IndeksOnlinen.
Më tej, ai thotë se udhëheqjet e partive opozitare janë akomoduar, duke qëndruar në opozitë dhe po u mjafton ndonjë deklaratë “bombë” dhe po u mjafton ushqimi i dhjamit të grumbulluar.
“Një opozitë që nuk lufton me të gjitha mjetet demokratike për pushtet, ajo ose është e shantazhuar nga pushteti ose s’i dinë detyrat e veta”, ka shtuar Haliti.
Kujtojmë se Gjykata Kushtetuese ka vendosur masë të përkohshme deri më 30 shtator, kur edhe pritet të publikohet aktgjykimi për çështjen e nënkryetarit nga komuniteti serb.