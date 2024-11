Haliti: Kushdo që fiton në Amerikë, Kosova duhet të përgatitet

Deputeti i PDK-së, Xhavit Haliti, ka theksuar nevojën që Kosova të jetë e përgatitur për sfidat e ardhshme pavarësisht se kush fiton zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Duke bërë një krahasim mes demokratëve dhe republikanëve, Haliti theksoi se administratat e mëparshme republikane nuk kanë qenë të ngjashme me Donald Trump. Po ashtu, ai vlerësoi kandidaturën e Kamala Harris si të veçantë.

Haliti u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të angazhojnë ekspertë të politikës së jashtme dhe të zhvillojnë politika të qëndrueshme në raport me SHBA-në.

“Ka shumë dallime. Ne kemi kaluar ato proceset edhe me demokratët edhe me republikanët. Por, as republikanët e kaluar s’kanë qenë siç është Trump. Dhe zonja Harris është një kandidate shumë interesante, është femra e parë në qoftë se i fiton zgjedhjet. Por sa i përket Kosovës, në duhet të përgatitemi për sfida të Kosovës. Duhet të përgatitet, Qeveria, politika e Kosovës, duhet t’i ftojë specialistë të politikës së jashtme dhe të ndërtojë politika të Kosovës në raport me Amerikën”, ka thënë Haliti.