“Mua nuk me ka ftuar askush dhe as nuk pres që të më ftojmë. Dua t’i hidheroj ata që janë gëzuar për këtë lajm e t’ju them se nuk është e vërtetë. Të rrinë pa kasavet, jam jashtë vendit, të hënën kthehem në Kosovë”, ka thënë Haliti për Dukagjini.

E këtë deklaratë të shkurtër, sipas Halitit, mediat në Shqipëri, përfshirë edhe ABC News, i kanë dhënë kahje tjetër lajmit, se “Haliti është ftuar nga Specialja”.