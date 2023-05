Haliti: Albin Kurti në një situatë të palakmueshme

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, ka hedhur kritika ndaj kryeministrit aktual, Albin Kurti, për premtimet e shumta të këtij të fundit.

Në një paraqitje në Tëvë1, Haliti ka thënë se Kurti është në një situatë të palakmueshme, e bashkë me të edhe vet qeveria që ai drejton, përcjell lajmi.net.

Një nga shembujt që mori zyrtari i PDK-së është fakti se Kurti erdhi në pushtet me disa premtime, realizimi i të cilave duket larg.

“Qeveria e Kosovës është në një situatë jo të lakmueshme, e në këtë situatë të palakmueshme, më së shumti është kryeministri, Albin Kurti. Ai ka ardhur në pushtet duke premtuar bashkimin e kombit.

Ka ardhur në pushtet duke thënë se do ta luftojnë korrupsionin. I ka ofruar diasporës mundësi në Kosovë, por çfarë ka ndodhur. Nuk e shoh që kjo Qeveri dhe ky kryeminstër, ka marrëdhënie çfare do duhej t’i kishte me Shqipërinë”, deklaroi veç tjerash Haliti.