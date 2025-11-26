Haliti: Absurde të vendoset PDK në një rresht me VV-në apo Listën Serbe, kujtesa nuk lejon barazime të rrme
Ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, ka reaguar ashpër ndaj çdo tentativë për të vendosur PDK-në dhe trashëgiminë e saj në të njëjtin rresht me Lëvizjen Vetëvendosje apo Listën Serbe.
“Është krejt absurde të tentohet të vendoset PDK-ja dhe trashëgimia e saj në të njëjtin rresht jo me Listën Serbe, por as me VV-në. Historia politike e Kosovës është e shkruar me fakte, jo me fantazi”.
“Dhe nëse hapen biografitë, disa nga VV-ja do të përballen me të vërteta të pakëndshme. Kosova është e vogël në territor, por e madhe në kujtesë. Dhe kjo kujtesë nuk lejon barazime të rreme,” tha Haliti.
Sipas tij, çdo përpjekje për të barazuar ndikimin politik të PDK-së me partitë tjera është e gabuar dhe e papranueshme, duke theksuar rëndësinë e kujtesës historike si udhërrëfyes për qytetarët dhe vendimmarrësit politikë.