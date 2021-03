Fidan Aliti ka theksuar se Kosova ka mundur të nxjerr diçka më tepër nga ndeshja me Suedinë.

Suedia ka Kombëtare të fortë dhe me shumë eksperiencë. Nëse do t’i shfrytëzonim rastet e pjesës së parë do të ishte rezultati ndryshe”, u shpreh Aliti pas ndeshjes, transmeton lajmi.net.

“Por, me një kundërshtar si Suedia nuk të vijnë shumë raste. Ne gjithmonë luajmë me vetëbesim dhe në sulm, kjo është loja jonë”, u shpreh ai. /Lajmi.net/