Halimi: Me sa krenari e thonë se s’do të ketë paga për mësimdhënësit Zëdhënësja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sibel Halimi, ka kritikuar Qeverinë Kurti se sa lehtësisht e me sa krenari dalin në konferenca për media për të kumtuar lajmin se nuk do të ketë paga për mësimdhënësit. Sipas Halimit, kjo pandershmëri e qeverisë ndaj qytetarëve, e shprehur me kaq lehtësi,nuk ka sesi të emërohet ndryshe veçse…