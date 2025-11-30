Halimi i përgjigjet Muratit: Të deklarosh se LDK është kundër diasporës është kauzë e rreme
Paneli për Ankesa dhe Parashtresa ka refuzuar vendimin e KQZ-së që të votohet jashtë ambasadave e konsullatave.
Këtë vendim të PZAP, e ka përdorur ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati, duke pretenduar se “LDK është kundër diasporës”.
I menjëhershëm ka qenë reagimi i Sibel Halimit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila i kundërpërgjigjet Muratit:
“Të deklarosh se LDK është kundër diasporës është vetëm kauza e radhës e rreme, për të mbuluar panikun para zgjedhjeve dhe hipokrizinë permanente të partisë në pushtet. Edhe kur koordinohen njëzëri për ta goditur LDK-në, kot e kanë — çdo maskë e tyre tashmë ka rënë. Qytetarët po rikthehen në mbrojtje të shtetit. Mashtrimi po mbaron!”, është shprehur Halimi.