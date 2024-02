Halimi e LDK’së: Veprimet e pushtetit janë më shumë se ndërhyrje politike, janë veprime diktatoriale

Zëdhënësja e LDK-së, Sibel Halimi, sot ka reaguar në rrjetin e saj social “Facebook”, për ligjin e ri të qeverisë për mediat në Kosovë.

Ajo e krahasoi qeverinë, si diktatoriale dhe që i ngjason regjimit të Enver Hoxhës.

Tutje ajo shton se para katër orëve është thirrur një mbledhje e jashtëzakonshme nga disa deputetë të pushtetit.

Ndërsa thekson se pushteti është duke denigruar integritetin e secilit, thuhet në reagim.

Reagimi i plotë:

Deri në fund të mandatit të këtij pushteti, rezultati i vetëm i arritshëm do të jetë, kapja e të gjitha institucioneve të pavarura. E fatkeqësisht askujt nuk po i bëhet vonë, se si ky vend është duke rrëshqit komplet drejt një diktature, pasojat e së cilës ende s’i kemi ballafaquar e do t’i shohim më vonë, kur edhe mendimi do të jetë i kontrolluar!

Veprimet e pushtetit janë më shumë se ndërhyrje politike, janë veprime diktatoriale.

Gjuha e qasja e deputetëve të partisë në pushtet drejtuar anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Mediave i ngjasonte komiteteve të Enver Hoxhës. E gjithë kjo dramë ndodhë si për ironi, në shtëpinë e demokracisë, në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Hiç më pak se katër orë, një mbledhje e thirrur si e jashtëzakonshme nga disa deputetë të LVV-së nga Komisioni për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal, është alarm që duhet të zgjojë vetëdijen e të gjithëve për tendencën e rrezikshme të partisë në pushtet që nëpërmjet fyerjes e atakimit të dinjitetit të individëve të disiplinojë dhe kontrollojë çdo lëvizje që nuk i përshtatet diktatit të tyre.

Ky pushtet denigron integritetin e gjithësecilit, kjo është mënyra e vetme për të kap gjithçka, mbase të vetmen gjë që dinë ta bëjnë e erdhën në pushtet dhe tani po e mirëmbajnë atë!