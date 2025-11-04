Halil Thaçi: VV po fiton në Obiliq, Fushë Kosovë e Prishtinë

04/11/2025 12:07

Deputeti i LVV-së, Halil Thaçi, ka folur para nisjes së mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të partisë, ku pritet të diskutohet për mandatarin e ri për kryeministër.

Para mediave, Thaçi u shpreh shkurt se, sipas tij, VV është fituese në disa komuna kyçe të vendit në zgjedhjet lokale, por nuk përmendi asnjë emër për mandatarin e ri për Qeveri, raporton lajmi.net

“VV po fiton Obiliqin, Fushë Kosovën e Prishtinën në zgjedhjet lokale,” – tha Thaçi para gazetarëve.

