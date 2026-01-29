Halil Thaçi dhuron veturën zyrtare për OVL e UÇK-së së Obiliqit

Kryetari i Komunës së Obiliqit, Halil Thaçi, ka dhuruar veturën e tij zyrtare si donacion për Organizatën e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL e UÇK-së), për nder të 17 Shkurtit, Ditës së Pavarësisë së Kosovës. Vendimi për dhurimin e veturës është miratuar në Kuvendin Komunal të Obiliqit me 19 vota për,…

Lajme

29/01/2026 22:48

Kryetari i Komunës së Obiliqit, Halil Thaçi, ka dhuruar veturën e tij zyrtare si donacion për Organizatën e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL e UÇK-së), për nder të 17 Shkurtit, Ditës së Pavarësisë së Kosovës.

Vendimi për dhurimin e veturës është miratuar në Kuvendin Komunal të Obiliqit me 19 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim.

Ky nuk është vendimi i vetëm i Thaçit.

Theksojmë se Komuna e Obiliqit ka pasur një ngarkesë prej 10 eurosh për çdo qytetar që paraqiste një ankesë lidhur me shkelje të ligjit dhe rendit nga persona të tjerë.

Mirëpo nga sot kryetari i kësaj komune, Halil Thaçi ka bërë të ditur se është hequr kjo taksë.

January 29, 2026

January 29, 2026

