Halil Matoshi paralajmëron për pasojat e shkeljes së Kushtetutës: Kjo mund të çojë në dështimin e shtetit

30/08/2025 18:32

Analisti politik Halil Matoshi ka reaguar ndaj vendimit të Kryetarit të Kuvendit, Dimal Basha, që e ka konsideruar të mbyllur seancën konstituive pa zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb.

Matoshi ka theksuar se çdo shkelje e një norme kushtetuese, edhe me qëllime të larta, mund të gjenerojë shkelje zinxhirore dhe të çojë deri te dështimi i shtetit.

Matoshi thekson se Kuvendi nuk është konstituuar dhe se kjo situatë mund të ketë pasoja afatgjata për stabilitetin e institucioneve dhe funksionimin e shtetit të Kosovës.

“Një normë kushtetuese e shkelun njëherë, koftë edhe me një qëllim sipëran, gjeneron shkelje zinxhirore, deri në dështimin e shtetit. Së pari, Kuvendi i Kosovës nuk është konstituuar. Së dyti, procedura e ndjekun për zgjedhjen e nënkryetarëve është antikushtetuese, kundër Rregullores së Kuvendit dhe kundër aktgjykimeve të Gjykatës Kushtetuese, që nga votimi veç e veç i nënkryetarëve të komuniteteve joshumicë, e deri te hedhja e shortit. Gjithçka ishte arbitraritet i një partie dhe një njeriu. S’treti, Presidentja e shkel edhe vet, Kushtetutën, për ma shumë, e suspendon rendin Kushtetues të vendit tue bë akt tradhtie të naltë, nëse e mandaton VV-në për krijimin e Qeverisë, me shkelje të vazhdueshme të normës dhe rezonit shtetnor!?”, përfundoi Matoshi për GazetaBlic.

