Halil Matoshi paralajmëron për pasojat e shkeljes së Kushtetutës: Kjo mund të çojë në dështimin e shtetit
Analisti politik Halil Matoshi ka reaguar ndaj vendimit të Kryetarit të Kuvendit, Dimal Basha, që e ka konsideruar të mbyllur seancën konstituive pa zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb. Matoshi ka theksuar se çdo shkelje e një norme kushtetuese, edhe me qëllime të larta, mund të gjenerojë shkelje zinxhirore dhe të çojë deri te dështimi…
Lajme
Analisti politik Halil Matoshi ka reaguar ndaj vendimit të Kryetarit të Kuvendit, Dimal Basha, që e ka konsideruar të mbyllur seancën konstituive pa zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb.
Matoshi ka theksuar se çdo shkelje e një norme kushtetuese, edhe me qëllime të larta, mund të gjenerojë shkelje zinxhirore dhe të çojë deri te dështimi i shtetit.
Matoshi thekson se Kuvendi nuk është konstituuar dhe se kjo situatë mund të ketë pasoja afatgjata për stabilitetin e institucioneve dhe funksionimin e shtetit të Kosovës.
“Një normë kushtetuese e shkelun njëherë, koftë edhe me një qëllim sipëran, gjeneron shkelje zinxhirore, deri në dështimin e shtetit. Së pari, Kuvendi i Kosovës nuk është konstituuar. Së dyti, procedura e ndjekun për zgjedhjen e nënkryetarëve është antikushtetuese, kundër Rregullores së Kuvendit dhe kundër aktgjykimeve të Gjykatës Kushtetuese, që nga votimi veç e veç i nënkryetarëve të komuniteteve joshumicë, e deri te hedhja e shortit. Gjithçka ishte arbitraritet i një partie dhe një njeriu. S’treti, Presidentja e shkel edhe vet, Kushtetutën, për ma shumë, e suspendon rendin Kushtetues të vendit tue bë akt tradhtie të naltë, nëse e mandaton VV-në për krijimin e Qeverisë, me shkelje të vazhdueshme të normës dhe rezonit shtetnor!?”, përfundoi Matoshi për GazetaBlic.